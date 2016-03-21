В Грецію 20 країн ЄС відправлять фахівців з міграційних питань

Як повідомляє EUObserver, посилаючись на заяву офіційного представника Єврокомісії, країни Євросоюзу направлять в Грецію своїх фахівців у сфері розміщення, повернення і депортації нелегальних мігрантів, а також поліцейський персонал для забезпечення у зонах утримання мігрантів порядку, повідомляє DT.UA.

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Кількість мігрантів на території Греції почала стрімко зростати після закриття кордонів балканськими країнами. Македонія закрила свій кордон для більшості мігрантів, наслідуючи дії Австрії та інших країн уздовж так званого "балканського шляху" в Німеччину. Але сирійці і іракці все одно продовжують прибувати в прикордонний пункт Ідомені в Греції.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня ЄС і Туреччина прийшли до угоди щодо мігрантів. З 20 березня, всіх нелегальних мігрантів, які прибудуть в Грецію, почнуть висилати назад через Егейське море на турецьку територію.