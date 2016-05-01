Президент Фінляндії пропонує не поспішати зі вступом у НАТО

Коментуючи доповідь про наслідки вступу в НАТО для країни, він погодився з думкою експертів, що Росія розглядає розширення альянсу як агресію, пише Slon.

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«Вони [росіяни] не хочуть, щоб загроза наблизилася до їх кордонів. Якщо Росія вирішить, що Фінляндія становить для неї загрозу, то почне вкладати кошти в оборону прикордонних територій», – сказав він.

Вступ стане можливим лише після схвалення на всенародному референдумі, сказав Нііністе. Також він підкреслив, що Фінляндія буде приймати рішення про вступ до НАТО незалежно від Швеції. Втім, вибір сусідньої країни напевно вплине на результат референдуму з-за великої кількості проживаючих у Фінляндії шведів.

У НАТО вважають, що Фінляндії і Швеції варто вступити в альянс одночасно. Раніше Пентагон називав Фінляндію в числі країн, які можуть піддатися «російської агресії».