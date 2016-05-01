У Середземному морі зникли 84 мігранти
03:45, 01 травня 2016Світ
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У Середземному морі недалеко від берега Лівії потрапив в шторм човен з мігрантами на борту, повідомляє Міжнародна організація з міграції. Зниклими числяться 84 людини.
REUTERS
Пошкоджений човен помітила італійська берегова охорона в суботу вдень.
Вона була в дуже поганому стані і швидко заповнювалася водою. На момент виявлення в ній залишалося 26 осіб, передає Російська служба ВВС.
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Мігрантів врятували і на двох катерах доставили на італійський острів Лампедуза. Як розповіли очевидці, що вижили, човен вийшов з Лівії з 110 мігрантами на борту, але в дорозі він потрапив у шторм.
Інші 84 пасажира випали за борт під час шторму. Зараз ведуться їх пошуки.
За даними ООН, тільки в цьому році близько 180 тисяч людей спробували досягти Європи морським шляхом, з них близько 800 людей загинули.
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