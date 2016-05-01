У Середземному морі зникли 84 мігранти

Пошкоджений човен помітила італійська берегова охорона в суботу вдень.

Вона була в дуже поганому стані і швидко заповнювалася водою. На момент виявлення в ній залишалося 26 осіб, передає Російська служба ВВС.

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Мігрантів врятували і на двох катерах доставили на італійський острів Лампедуза. Як розповіли очевидці, що вижили, човен вийшов з Лівії з 110 мігрантами на борту, але в дорозі він потрапив у шторм.

Інші 84 пасажира випали за борт під час шторму. Зараз ведуться їх пошуки.

За даними ООН, тільки в цьому році близько 180 тисяч людей спробували досягти Європи морським шляхом, з них близько 800 людей загинули.