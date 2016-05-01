У Санкт-Петербурзі затримали учасників маршу з символікою ЄС (відео)
22:57, 01 травня 2016Світ
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У Санкт-Петербурзі поліція затримала 12 осіб, які планували провести "Європейський марш".
У Петербурзі затримували бажаючих провести "Європейський марш" / Youtube/Грані.Ру
Як повідомляють Грани.ру, місцева влада не погодила коаліції "Демократичний Петербург" жодну з 4 заявок на проведення "Європейського маршу" в числі інших першотравневих демонстрацій північної столиці Росії.
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Зазначається, що 12 осіб було затримано під час руху по тротуарах "за демонстрацію символіки" і за відповіді на провокації прокремлівських активістів.
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