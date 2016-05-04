Росія заблокувала заяву Радбезу ООН щодо останніх ракетних випробувань КНДР

Заяву, яку Росія заблокувала 3 травня, було попередньо погоджено 14 членами Радбезу ООН, повідомляє РБК-Україна за інформацією Reuters.

Читайте такожУ КНДР тимчасово заборонили весілля та похорони - ЗМІ

"Рада Безпеки має реагувати дуже швидко, тому ми не розуміємо, чому Росія блокує, тоді як всі інші члени Ради, включаючи Китай, який межує з Північною Кореєю, змогли прийти до згоди", - повідомив заступник посла Великобританії в ООН Пітера Вілсона.

Раніше, 2 травня, Москва внесла ряд пропозицій до проекту, серед яких і "згортання військової діяльності в регіоні", тобто відмова від спільних навчань, які проводили США і Південна Корея. Також Росія і Китай попросили США відмовитися від установки в Південній Кореї нової системи ПРО. Подібні дії викликали обурення Вашингтона.

"Неймовірно: Росія вносить поправки, які не спрямовані проти КНДР, а націлені на країни, що прагнуть захистити себе від північнокорейської загрози", - заявив Reuters на правах анонімності один з дипломатів, які працюють в ООН.