Новий мер Лондона вшанував пам'ять євреїв, які стали жертвами нацизму
01:14, 09 травня 2016Світ
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Новий мер Лондона Садік Хан взяв участь у пам'ятній церемонії в день Йом Ха-Шоа (День катастрофи), коли згадують євреїв, які стали жертвами нацизму під час Другої світової війни.
REUTERS
На церемонії також були присутні головний рабин Великобританії і посол Ізраїлю, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Це перша офіційна поява на публіці Хана після його обрання на пост мера британської столиці.
Церемонія відбулася на стадіоні на півночі Лондона, де зібралося кілька тисяч людей.
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Хан сказав, що для нього велика честь "зустрітися і почути історії євреїв і біженців, які вижили і пройшли через неймовірні жахи Голокосту".
REUTERS
Садок Хан – перший мусульманин на посаді мера Лондона. Він називає себе мером всіх лондонців, однак деякі опоненти Хана зображують його прихильником виключно мусульманських цінностей.
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