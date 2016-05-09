Новий мер Лондона вшанував пам'ять євреїв, які стали жертвами нацизму

На церемонії також були присутні головний рабин Великобританії і посол Ізраїлю, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це перша офіційна поява на публіці Хана після його обрання на пост мера британської столиці.

Церемонія відбулася на стадіоні на півночі Лондона, де зібралося кілька тисяч людей.

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Хан сказав, що для нього велика честь "зустрітися і почути історії євреїв і біженців, які вижили і пройшли через неймовірні жахи Голокосту".

Садок Хан – перший мусульманин на посаді мера Лондона. Він називає себе мером всіх лондонців, однак деякі опоненти Хана зображують його прихильником виключно мусульманських цінностей.