Мером Лондона вперше обрали мусульманина

Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на Sky News.

Ним став лейборист і пакистанець за походженням 46-річний Садік Хан.

Раніше такий результат передбачали дані соціологічного опитування, проведеного YouGov.

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Хан змінить Бориса Джонсона, який перебуває на посаді мера з 2008 року.