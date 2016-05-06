Мером Лондона вперше обрали мусульманина
21:55, 06 травня 2016Світ
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Мером Лондона вперше обраний мусульманин, - 46-річний Садік Хан.
Садок Хан змінить Бориса Джонсона / скріншот
Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на Sky News.
Ним став лейборист і пакистанець за походженням 46-річний Садік Хан.
Раніше такий результат передбачали дані соціологічного опитування, проведеного YouGov.
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Хан змінить Бориса Джонсона, який перебуває на посаді мера з 2008 року.
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