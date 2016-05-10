Туреччина зняла обвинувачення з ймовірного вбивці пілота російського Су-24 - ЗМІ

Про це повідомило джерело у прокуратурі, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Sabah.

За інформацією видання, чоловік провів в ув'язненні 37 днів.

Читайте такожЗМІ: Пілоти збитого Су-24 судилися з керівництвом через невиплати надбавок до заробітної плати

Нагадаємо, 31 березня в Туреччині був затриманий Альпарслан Челік — людина, яка взяла на себе відповідальність за вбивство Олега Пєшкова, пілота збитого Су-24 ВКС РФ.

3 квітня суд Туреччини заарештував Челіка за звинуваченням у незаконному носінні і зберіганні зброї. У ході засідання суду Челік заперечив звинувачення на свою адресу. При цьому у письмових свідченнях він зізнався, що наказав взяти росіянина у полон, але не стріляти в нього.

Однак Челік визнає, що відповідальність за смерть Пєшкова лежить на ньому.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Читайте такожРосія розпочала полювання на ймовірного вбивцю пілота Су-24 - The Independent

Один з двох пілотів збитого літака Олег Пєшков помер після катапультування, однак другий був врятований і доставлений на російську військову базу в Сирії. Тіло загиблого Туреччина передала Росії.

Росія заявляє, що пілота збитого Туреччиною бомбардувальника Су-24 Олега Пєшкова, який катапультувався і намагався здійснити безпечну посадку, вбив турецький громадянин на ім'я Альпарслан Челік.