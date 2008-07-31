Італійський парламент ратифікував Лісабонський договір

Нижня палата італійського парламенту одностайно схвалила ратифікацію Лісабонського договору, що визначає відносини між членами Євросоюзу.

Прихильники прем`єр-міністра Сільвіо Берлусконі в Палаті депутатів вимагали проведення референдуму з цього питання, але були змушені відмовитись від своїх планів після того, як за ратифікацію договору проголосував Сенат, повідомляє Lenta.ru з посиланням на France Presse.

Таким чином Італія стала 23-им членом Євросоюзу з 27, що схвалив внесення змін до системи управління ЄС. Лісабонський договір був підписаний в грудні 2007 року і замінив собою Конституцію Євросоюзу, що так і не набрала чинності.

З усіх країн ЄС лише Ірландія винесла це питання на референдум. Проте більш як половина її жителів проголосувала проти Лісабонського договору. Слідом за цим Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ відмовився затверджувати ратифікацію договору, проведену парламентом. Він заявив, що не підпише договір, доки Ірландія не проведе повторний референдум з позитивним для Євросоюзу результатом.

За останніми даними, повторний референдум в Ірландії може відбутися в березні 2009 року. Цю ідею активно лобіює президент Франції Ніколя САРКОЗІ, чия країна головує в ЄС до кінця цього року.

Доки всі 27 членів Євросоюзу не ратифікують Лісабонський договір, він не зможе набрати чинності.