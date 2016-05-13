Кемерон анонсував міжнародний форум щодо повернення активів, який допоможе Україні
Перший міжнародний форум щодо повернення виведених із країн активів буде зосереджений на допомозі Україні, Нігерії, Шрі-Ланці та Тунісу.
Про це у четвер, 12 травня, заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, передає Deutsche Welle.
За словами британського прем'єра, глобальний форум з повернення активів відбудеться за підтримки Організації Об'єднаних Націй та Світового банку в США наступного року.
"Форум сприятиме зміцненню співпраці між країнами, із яких були викрадені активи, та країнами, де ці активи були сховані", - заявив Кемерон після закінчення міжнародного саміту щодо боротьби з корупцією в Лондоні, слова якого наводить сайт британського уряду.
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На думку прем'єр-міністра Великобританії, форум також сприятиме забезпеченню правопорядку та роботі з повернення незаконно отриманих коштів.
Угода щодо повернення активів була однією з-понад десятка ініціатив щодо боротьби з корупцією, оголошених на саміті в Лондоні. Водночас Росія, Китай, Бразилія, Індонезія та ще ряд країн не підписалися під більшістю угод.
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До загальної декларації антикорупційного саміту приєдналась Україна, повідомили в Державній фіскальній службі країни.