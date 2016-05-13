Кількість прибуваючих в Грецію мігрантів впала на 90% - Frontex

Про це йдеться в повідомленні прикордонного агентства Євросоюзу Frontex, передає "ЄвроПравда". Зокрема, у квітні на грецькі острови прибуло 2,7 тис. мігрантів.

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Як відзначають в агентстві, падіння є результатом кількох факторів, у тому числі міграційної угоди між ЄС і Туреччиною і посилення прикордонної політики Македонії на кордоні з Грецією.

"Падіння кількості прибуваючих на грецькі острови було драматичним. Всього за весь квітень прибула значно менша кількість осіб, ніж та, що кожен день прибувала на острів Лесбос в минулому році в пікові місяці", - сказав виконавчий директор агентства Frontex Фабріс Леггери.

Переважну частину мігрантів, які прибувають на островиГреції, і далі складають сирійці. Серед інших - пакистанці, афганці та іракці.