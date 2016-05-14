Сирійські джихадисти вбили 19 мирних мешканців алавітського села

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Повстанці знищили щонайменше 19 мирних жителів села Аль-Зара, ймовірно з родин бійців, вірних уряду Сирії, після захоплення села алавітів, яке знаходиться на контрольованій урядом території у західній Сирії. Внаслідок нападу загинули щонайменше 6 жінок", – цитує агенція повідомлення Центру з моніторингу за дотриманням прав людини у Сирії.

За інформацією правозахисників нападники є членами провідних ісламських повстанських груп Ахрар Аль-Шам і пов'язаного з Аль-Каїдою "Фронту аль-Нусра".

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Представники угруповань, які відповідальні за напад, заявили, що жінки були вбиті тому, що були озброєні і відстрілювалися від бойовиків.

Повідомляється також, що мешканці села Аль-Зара, опитані державними сирійськими ЗМІповідомили, що бойовики, які увірвалися в село, вбивали жінок, дітей і худобу.

Наразі відомо, що після нападу на село десятки людей вважаються зниклими безвісти, їх, ймовірно, викрали.

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Село, на яке напали бойовики, знаходиться близько до головної автомагістралі, що зв'язує західну містах Хомс і Хама.