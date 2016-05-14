Редакторів "РБК" зобов'язали погоджувати тексти з гендиректором - ЗМІ

Про це пише Медуза з посиланням на джерело в редакції холдингу.

Як написала в Facebook кореспондент відділу політики РБК Єлизавета Антонова, співробітники відділу готові працювати «до першого знятого тексту».

Однак, шеф-редактор РБК Єлизавета Осетинська на своїй сторінці в Facebook назвала зобов'язання редакції погоджувати тексти з Молибогом "нісенітницею".

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Як повідомляв УНІАН, 13 травня "РБК" оголосив про звільнення головного редактора газети Максима Солюса, шеф-редактора Єлизавети Осетинської та заступника шеф-редактора Романа Баданина.

У середу, 11 травня, видання оприлюднило матеріал "Навпроти "палацу Путіна" під Геленджиком почнуть розводити устриць", який, за словами джерела Reuters в РБК, став "останньою краплею". У статті йшлося про те, що російське господарське товариство "Південна цитадель" отримало тисячу гектарів акваторії біля мису Ідокопас під Геленджиком для вирощування устриць і мідій.

"Це спровокувало гнів Кремля, який звернувся до акціонерів", - додав співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним.

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При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що звільнення редакторів не пов'язане з політикою або політичним тиском.

Пізніше виданню Snob стало відомо, що з "РБК" йдуть ще 14 журналістів. За даними джерела Znak.com виконувати обов'язки шеф-редактора буде Ірина Малкова, яка зараз працює заступником головного редактора за напрямом "Бізнес".