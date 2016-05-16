Внаслідок теракту в Ємені загинули щонайменше 25 людей

Як повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади, унаслідок скоєного в неділю, 15 травня, теракту загинули щонайменше 25 осіб, передає Deutsche Welle.

Ще як мінімум 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відповідальність за скоєння теракту взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Читайте такожУ Ємені вбито близько 800 бойовиків "Аль-Каїди" - коаліція

Це вже другий теракт, скоєний останнім часом "Ісламською державою" у Мукаллі. Так, 12 квітня терорист-смертник ІД вбив десятьох військовослужбовців.