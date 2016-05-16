Внаслідок теракту в Ємені загинули щонайменше 25 людей
00:24, 16 травня 2016Світ
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У місті Мукаллі в Ємені поблизу пункту з набору рекрутів до поліції пролунав спричинений терористом-смертником вибух.
REUTERS
Як повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади, унаслідок скоєного в неділю, 15 травня, теракту загинули щонайменше 25 осіб, передає Deutsche Welle.
Ще як мінімум 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Відповідальність за скоєння теракту взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
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Це вже другий теракт, скоєний останнім часом "Ісламською державою" у Мукаллі. Так, 12 квітня терорист-смертник ІД вбив десятьох військовослужбовців.
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