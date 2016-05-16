У Танзанії знайшли 10 тисяч неіснуючих держслужбовців: "мертві душі" коштували бюджету $2 мільйони щомісяця
Влада Танзанії викреслила зі списків працівників державних установ понад десяти тисяч неіснуючих працівників, які отримували зарплату.
За словами представників офісу прем'єр-міністра, ці "мертві душі" коштували державному бюджету понад двох мільйонів доларів щомісяця, інформує Російська служба BBC.
При цьому аудит зарплатних відомостей бюджетних установ триває, і влада вважає, що може знайти нових неіснуючих працівників.
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Президент Танзанії Джон Магуфулі на прізвисько Бульдозер, який побудував свою передвиборчу кампанію на боротьбі з корупцією, після приходу до влади в листопаді минулого року заявив, що має намір боротися з беззаконням.
Він звільнив кількох високопоставлених державних діячів, почав кілька публічних кампаній.
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Одна з них - кампанія з боротьби з проституцією. В її рамках тільки за один тиждень в березні поліція затримала близько 500 передбачуваних працівниць секс-індустрії і майже 300 їхніх клієнтів.