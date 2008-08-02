Перша леді Франції Карла Бруні зробила відверті зізнання

- Я божеволію від нього і шалено його люблю, - вигукує Карла Бруні, розповідаючи про свого чоловіка - главу Франції Ніколя Саркозі - відомій американській ведучій. Це інтерв`ю було показане на каналах телекомпанії АВС. Заміжжя, за словами Бруні, виявилася набагато кращим, ніж вона уявляла. Колишня фотомодель, яка звикла до яскравого життя, завжди вважала шлюб чимось дуже спокійним і дуже звичайним. Але тепер, запевняє Карла Бруні, її думка повністю змінилася. Що не дивно. Заміжжя, яке автоматично накладає роль першої дами світської держави, навряд чи може виявитися тихим і буденним. Бруні також забрала назад свої слова про те, що вийти заміж один раз і на все життя – це нудно. За її словами, Саркозі постійно оберігає свою дружину і це нове відчуття. Бруні зізналася, що хотіла б мати більше дітей, але поки не чекає дитину. Зараз на двох з Саркозі у них четверо дітей. Троє від попередніх шлюбів у глави Франції і син у Бруні. Вона додала, що дуже сором`язлива, але прагне гідно представляти Францію, щоб народ гордився першою леді країни.

Карла Бруні усвідомлює, що наробила в житті багато помилок, але при цьому завждиробила висновки з них. Тому зараз мені не соромно за своє життя, сказала вона в інтерв`ю.

Эхо Москвы