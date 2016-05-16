Анджеліна Джолі: традиційна система допомоги біженцям вичерпала себе
Голлівудська актриса і посланник ООН у справах біженців Анджеліна Джолі, Пітт вважає, що традиційна система надання допомоги біженцям вичерпала себе.
Про це передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Джолі в ефірі Бі-бі-сі застерегла політиків різних країн від "змагання в жорсткості" по відношенню до вимушених переселенців, які прибувають.
За її словами, у світі на травень 2016 року налічується 60 мільйонів біженців, що є найвищим показником за 70 років.
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"Це говорить нам щось дуже прикре про світ і про безпеку в цьому світі. Ми, країни Заходу, не перебуваємо в центрі міграційного кризи і в основному не ми йдемо на найбільші жертви...", - зазначила Джолі.
Актрису особливо пригнічує той факт, що заклики комісара ООН у справах біженців про фінансування їх інтеграції у нове суспільство залишаються без уваги.