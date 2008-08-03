У Тирасполі стався прорив дамби

У столиці Придністров`я м. Тирасполі стався прорив дамби, центральна площа і набережна міста затоплені більш ніж на 90%, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Як повідомили представники штабу Цивільного захисту Придністров`я, зараз ця зона перекрита не тільки для транспорту, а й для проходу громадян. Дамбу прорвало в районі науково-дослідного інституту сільського господарства напроти насосної станції текстильного комбінату "Тіротекс". На місці прориву працює особовий склад аварійно-рятувального загону МВС Придністров`я.

Вода, що залила центр міста, піднімається з дощових зливів. З урахуванням високої температури повітря фахівці наголошують на реальній небезпеці зараження інфекційними захворюваннями. Вони також зазначають вірогідність підтоплення тих вулиць Тирасполя, які розташовані близько від р. Дністер. За прогнозами представників штабу Цивільного захисту, вода прибуватиме далі. За останню добу - з 2 по 3 серпня 2008 р. - рівень води в р. Дністер в середньому піднявся на 15-20 см.

Як повідомлялося раніше, через повені в Придністров`ї оголошена надзвичайна ситуація, яка триватиме до 9 серпня.