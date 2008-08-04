Блискавка поранила 90 осіб у Норвегії
08:00, 04 серпня 2008Світ
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Для евакуації задіяли 16 вертольотів
Понад 90 осіб постраждали в неділю від удару блискавки під час авторалі на сході Норвегії, повідомляє сайт норвезької газети "Верденс Ганг".
Всі постраждалі госпіталізовані, деякі перебувають у важкому стані. Для евакуації поранених було задіяно 16 вертольотів "швидкої допомоги".
Блискавка вдарила в горб, на якому скопилося багато глядачів, повідомив представник місцевій поліції. За його словами, це була "велика електрична куля".
"Я ніколи не бачив нічого подібного, тільки у фільмі. Навколо тих, у кого були металеві предмети, почалося іскріння. Іскрилися парасольки. Від цього люди почали падати зі стільців", - розповів він.
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