Блискавка поранила 90 осіб у Норвегії

Понад 90 осіб постраждали в неділю від удару блискавки під час авторалі на сході Норвегії, повідомляє сайт норвезької газети "Верденс Ганг".

Всі постраждалі госпіталізовані, деякі перебувають у важкому стані. Для евакуації поранених було задіяно 16 вертольотів "швидкої допомоги".

Блискавка вдарила в горб, на якому скопилося багато глядачів, повідомив представник місцевій поліції. За його словами, це була "велика електрична куля".

"Я ніколи не бачив нічого подібного, тільки у фільмі. Навколо тих, у кого були металеві предмети, почалося іскріння. Іскрилися парасольки. Від цього люди почали падати зі стільців", - розповів він.