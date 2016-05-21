Вулкан у Коста-Ріці викидає попіл на висоту до трьох кілометрів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У деяких містах закриті школи, ряд авіакомпаній прийняли рішення скасувати рейси в столичний аеропорт або перенаправити їх в інші аеропорти.

Жителі столиці країни Сан-Хосе кажуть, що вулканічний попіл покриває дахи будинків і автомобілі, в повітрі відчувається сильний запах сірки.

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Національна комісія з надзвичайних ситуацій радить жителям носити маски і обтягуючий одяг, щоб захистити легені і шкіру.

Вулкан Турріальба розташований приблизно в 30 км від Сан-Хосе і є другим за величиною вулканом в Коста-Ріці. У березні минулого року через виверження Турріальби був закритий головний аеропорт країни Хуан Сантамарія.