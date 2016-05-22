Сирійські повстанці дали Асаду 48 годин на припинення боїв під Дамаском

Повстанці порушать режим припинення вогню в Сирії, якщо війська Асада не припинить бої під Дамаском, йдеться в заяві "Сирійської вільної армії", яку підписали представники близько 40 повстанських угруповань, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Групи сирійських повстанців підписали заяву, згідно з якою вони не дотримуватимуться режиму припинення вогню, якщо війська Асада не припинять військових дій в передмісті Дамаска.

Зазначається, що заяву "Сирійської вільної армії" підписало близько 40 повстанських груп, які діють по всій Сирії. У ній вони дали уряду Асада, а бійцям ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", яке його підтримує, 48 годин - тобто два дні, щоб припинити бойові дії.

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Режим припинення вогню, оголошений 27 лютого, не поширюється на угрупування "Ісламська держава", "Джебхат ан-Нусра" та інші формування, визнані Радбезом ООН терористичними.