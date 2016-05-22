Сирійські повстанці дали Асаду 48 годин на припинення боїв під Дамаском
Зазначається, що заяву "Сирійської вільної армії" підписали близько 40 повстанських угруповань, які діють по всій Сирії.
Повстанці порушать режим припинення вогню в Сирії, якщо війська Асада не припинить бої під Дамаском, йдеться в заяві "Сирійської вільної армії", яку підписали представники близько 40 повстанських угруповань, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Групи сирійських повстанців підписали заяву, згідно з якою вони не дотримуватимуться режиму припинення вогню, якщо війська Асада не припинять військових дій в передмісті Дамаска.
Зазначається, що заяву "Сирійської вільної армії" підписало близько 40 повстанських груп, які діють по всій Сирії. У ній вони дали уряду Асада, а бійцям ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", яке його підтримує, 48 годин - тобто два дні, щоб припинити бойові дії.
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Режим припинення вогню, оголошений 27 лютого, не поширюється на угрупування "Ісламська держава", "Джебхат ан-Нусра" та інші формування, визнані Радбезом ООН терористичними.