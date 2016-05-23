Попередні результати президентських виборів в Австрії не визначили однозначного переможця

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як поінформувало Міністерство внутрішніх справ Австрії, що відповідає за вибори, після підрахунку голосів, відданих на дільницях, але без урахування тих, хто голосував поштою, крайній правий кандидат Норберт Хофер набирає 51,9 відсотка, поміркований Александр фан дер Беллен – 48,1 відсотка.

Але цього року проголосували, відправивши бюлетень поштою, 14 відсотків виборців. Результати підрахунку їхніх голосів будуть тільки в понеділок.

За прогнозами соціологів, які, виходячи з тенденцій під час підрахунку голосів, намагалися спрогнозувати остаточний результат із урахуванням голосів поштою, обидва кандидати отримають рівно по 50 відсотків, але фан дер Беллен може дещо випередити Хофера - менш ніж на три тисячі голосів із загалом 6 мільйонів 400 тисяч виборців Австрії.

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Як повідомляв УНІАН, за посаду президента у другому турі виборів змагається 45-річний кандидат від правопопулістської Австрійської партії свободи Норберт Гофер, який із відривом у понад 15% здобув перемогу в першому турі голосування. Конкуренцію йому складає 72-річний колишній лідер Зелених Александер Ван дер Беллен.

Зазначається, що нинішні вибори є історичними для Австрії - уперше з 1945 року посада президента дістанеться не представникові соціал-демократів чи консерваторів, які формують дві найбільші партії Австрії.

Крім того, у разі перемоги Хофера, Австрія стане першою західноєвропейською країною, президентом якої є правий популіст.

Варто нагадати, що Хофер належить до партії, яка відома найбільшою симпатією до Росії серед усіх політсил Австрії.