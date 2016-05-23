Міноборони Південної Кореї відкинуло пропозицію Кім Чен Ина про відновлення переговорів

Як підкреслили в Сеулі, питання відмови від ядерної зброї має бути головним пріоритетом у рамках діалогу, передає Lenta.ru з посиланням на агентство "Йонхап".

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"Ми висловили жаль з приводу того, що Північна Корея запропонувала провести військові переговори без будь-яких згадок про своєї ядерної проблеми", - заявив представник південнокорейського міноборони Мун Санг Гюн.

Відповідь Пхеньяну була передана по гарячій лінії зв'язку військових відомств.

Раніше пропозицію лідера КНДР Кім Чен Ина про відновлення двостороннього діалогу на рівні військових відкинуло південнокорейське міністерство у справах об'єднання.

Незважаючи на режим санкцій, який діє у відношенні країни, Пхеньян не зменшує число показових військових випробувань і навчань.