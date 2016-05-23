Звільнення Ель-Фаллуджі від бойовиків ІДІЛ: з'явилися фото наступу армії Іраку

Відповідні світлини опублікувало агентство Reuters.

Так, на фото можна побачити військову техніку армії Іраку. Крім того, видно, як іракські військові відкривають вогонь у бік Ель-Фаллуджи.

Зазначимо, що артилерія ЗС Іраку почала завдавати масованих ударів по позиціях терористів угруповання "Ісламська держава" в місті Ель-Фаллуджа.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення від бойовиків "Ісламської держави" міста Ель-Фаллуджа, який розташований недалеко від Багдада в іракській провінції Анбар.