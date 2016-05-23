Звільнення Ель-Фаллуджі від бойовиків ІДІЛ: з'явилися фото наступу армії Іраку
17:04, 23 травня 2016Світ
376 0
Опублікувані фото, як іракська армія розпочала наступ на захоплене бойовиками ІДІЛ місто Ель-Фаллуджа.
Відповідні світлини опублікувало агентство Reuters.
Так, на фото можна побачити військову техніку армії Іраку. Крім того, видно, як іракські військові відкривають вогонь у бік Ель-Фаллуджи.
Зазначимо, що артилерія ЗС Іраку почала завдавати масованих ударів по позиціях терористів угруповання "Ісламська держава" в місті Ель-Фаллуджа.
Читайте також"Час визволення настав": Ірак почав наступ на захоплене ІДІЛ місто Ель-Фаллуджа
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення від бойовиків "Ісламської держави" міста Ель-Фаллуджа, який розташований недалеко від Багдада в іракській провінції Анбар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter