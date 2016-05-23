У Франції акції протесту призвели до нестачі палива

Найбільше від акцій протесту і блокування нафтопереробних заводів постраждав північний захід країни, де поставки палива майже припинилися, повідомляє Русская служба ВВС з посиланням на Франс Пресс. Водії змушені їздити від заправки до заправки в пошуках бензину.

У містах Нанті, Ренні і Бресті водіям доводиться чекати близько години, щоб заправитися, передає агентство. При цьому через черги на дорогах утворюються пробки.

Страйки у Франції регулярно спалахують в останні кілька місяців через реформи, що проводяться урядом соціалістів.

В останні дні акції протесту пов'язані з реформою ринку праці, яка позбавить працівників ряду соціальних гарантій і частини доходів.

Уряд наполягає на реформі, так як вона повинна оживити економіку країни і її ринок праці. Франція потерпає від високого рівня безробіття.

Президент Франсуа Олланд не готовий відмовитися від реформи навіть на тлі падіння свого рейтингу і акцій протесту в країні.

Паливну кризу посилюють деякі водії, які скуповують бензин про запас. За словами міністра фінансів Франції Мішеля Сапена, "розмови про відсутність породжують власне нестачу".

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У понеділок, за інформацією Франс Пресс, в країні через страйк не працювали шість з восьми нафтопереробних заводи.

За даними уряду, 1,5 тисячі з 12 тисяч автозаправних станцій країни залишилися без палива ще у вихідні. Нових даних поки немає.

Нафтова компанія Total повідомила, що в 509 з її 2,2 тис. заправок або вже немає палива, або є перебої з його постачанням. Кількість таких заправок в останні дні стрімко зростає.