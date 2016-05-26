Два винищувачі ВПС США зіткнулися над Атлантикою
20:33, 26 травня 2016Світ
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Два американські винищувачі-бомбардувальники F/A-18 Super Hornet зіткнулися над Атлантичним океаном вранці 26 травня, приблизно в 40 кілометрах від узбережжя Північної Кароліни.
Пілотам вдалося катапультуватися / en.wikipedia.org
Про це повідомляє Meduza.
Всім чотирьом членам екіпажів вдалося катапультуватися. Їх врятувало в океані риболовецьке судно, після чого вони були на вертольоті доставлені в лікарню, повідомляє Берегова охорона США.
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Причини події розслідуються, повідомляє ABC.
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