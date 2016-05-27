ЗМІ: У день візиту Путіна до Афін грецькі ВПС 8 разів піднімалися в небо для перехоплення турецьких винищувачів

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на джерела в органах безпеки Греції, повідомляє "Європейська правда".

Порушення сталися в північно-східній, центральній і південно-східній частинах Егейського моря.

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За інформацією джерел, з 10 турецьких літаків двоє були озброєні.

Як заявили представники міністерства оборони, грецькі винищувачі здійснили перехоплення всіх турецьких літаків-порушників.

Як повідомляє РИА "Новости", сьогодні в Афіни з дводенним візитом прибув президент Росії Володимир Путін.

Крім того, повідомляє, що літак Путіна в повітряному просторі Греції зустріли і повинні супроводжувати три грецьких винищувача.