ЗМІ: У день візиту Путіна до Афін грецькі ВПС 8 разів піднімалися в небо для перехоплення турецьких винищувачів
18:09, 27 травня 2016Світ
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Шість турецьких винищувачів, які летіли в строю, і ще чотири, які летіли окремо, здійснили в цілому вісім порушень грецького повітряного простору в п'ятницю.
REUTERS
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на джерела в органах безпеки Греції, повідомляє "Європейська правда".
Порушення сталися в північно-східній, центральній і південно-східній частинах Егейського моря.
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За інформацією джерел, з 10 турецьких літаків двоє були озброєні.
Як заявили представники міністерства оборони, грецькі винищувачі здійснили перехоплення всіх турецьких літаків-порушників.
Як повідомляє РИА "Новости", сьогодні в Афіни з дводенним візитом прибув президент Росії Володимир Путін.
Крім того, повідомляє, що літак Путіна в повітряному просторі Греції зустріли і повинні супроводжувати три грецьких винищувача.
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