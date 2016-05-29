Пентагон розробляє нову "супергармату" (відео)

Подробиці розробки Пентагоном нового зброї, яка являє собою railgun — електромагнітну рейкову гармату (Electromagnetic railgun), публікує газета Wall Street Journal.

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Повідомляється, що зброя, яку газета називає також «супергарматою», не потребує ні пороху, ні вибухових речовин. Воно розганяє снаряд з допомогою електромагнітних рейок, а швидкість боєприпасу може досягати більше 1,5 км в секунду. Видання публікує демонстративний ролик про новий тип зброї.

«Не можна ігнорувати той факт, що Росія володіє здатністю нести звичайні боєприпаси на великі відстані. Ми повинні бути в змозі протистояти таким залпам», — наводить видання слова першого заступника міністра оборони США Роберта Уорка. «І електромагнітна гармата потенційно дасть нам можливість зробити це», – додав він.

За його словами, нова зброя «буде мати величезне стримуюче значення». Військові інженери погоджуються, відзначаючи, що railgun був би корисний для «захисту країн Балтії від Росії» або «союзників від Китаю в Південно-Китайському морі».

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При цьому розробка нової зброї стикається з багатьма технічними перешкодами, відзначає видання. Крім того, розробникам доведеться зважити і геополітичні ризики. «Китай і Росія бачать railgun та інші досягнення в галузі протиракетної оборони США як зміну балансу сил у світі», — пише газета.

Газета нагадує коментар постійного представника Російської Федерації при НАТО Олександра Грушка, який говорив, що технологічні досягнення з боку США, в тому числі в галузі системи ПРО, можуть підірвати стратегічну стабільність, яка в даний час гарантується балансом ядерного арсеналу Росії і США, передає РБК.

Видання з посиланням на джерела в міністерстві оборони США відзначає, що робота американських військових над рейковою гарматою не раз ставала метою атак хакерів з Росії та Китаю.

ВМФ США почав працювати над рельсотроном десять років тому і витратив на його розробку понад $1,5 млрд, підкреслює газета.