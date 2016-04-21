У Росії прокоментували наміри створити Чорноморську флотилію під керівництвом НАТО

Про це в ефірі одного з російських каналів заявив постпред РФ при НАТО Олександр Грушко, коментуючи ідею про створення Чорноморської флотилії НАТО, передає РІА Новости

"Мені не зовсім зрозуміло, про що йдеться, тому що Чорне море — величина постійна, як і країни, які його оточують. Ми знаємо, що з чорноморських держав Болгарія, Румунія, Туреччина є морськими державами і у них є флоти, які перебувають у Чорному морі. Складай їхнє групування, не складай — це справа військових", - зазначив він.

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Крім того, Грушко вважає, що режим конвенції Монтре повинен залишатися непорушним, це одна з ключових міжнародних угод, яка забезпечує регіональну стабільність і безпеку.

"Ми виходимо з того, що не повинно вживатися жодних спроб змінити цей режим так, щоб зробити більш вагомими можливості для присутності надрегіональних держав у Чорному морі. Саме в цьому криється фактор нестабільності для регіонів", — підсумував постпред РФ при НАТО.

Раніше 21 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна і Румунія розглядають можливість створення чорноморської флотилії під керівництвом Організації північноатлантичного договору (НАТО) для зміцнення безпеки в Чорному морі.