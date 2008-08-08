Кондоліза Райс про проблеми Росії, Газпром і нафтогазову дипломатію

Держсекретар США Кондоліза Райс піддала критиці "нафтогазову дипломатію", яку, за її словами, проводить Росія, а також попередила про очікувані труднощі для нафтогазового сектора російської економіки.

"Абсолютно зрозуміло, що російська дипломатія нафти і газу за типом "Корпорація Росія" є проблемою", - заявила Райс в інтерв`ю інтернет-порталові Yahoo та газеті "Політіко".

За словами держсекретаря США, дипломатія, яку проводить Росія, "є проблемою, тому що змішує політику і комерцію таким чином, що це робить нафту і газ інструментом держави".

Такі дії російської сторони "знімають ряд ринкових обмежувачів на поведінку цих великих нафтових і газових концернів", заявила Райс.

"Ви знаєте, в цьому є і зворотний бік - сьогодні багато прогнозів свідчать, що виробництво нафти в Росії і продуктивність падають, бо вони не одержують необхідних їм інвестицій для своїх родовищ і для того, щоб мати можливість відновлювати ці родовища", - цитує держсекретаря США РІА "Новости".

При цьому вона попередила про наслідки подальшого одержавлення енергетичного сектора економіки.

"Чим більший цей сектор економіки - нафта і газ і, говоритимемо відверто, решта видобувної промисловості, така як мінерали та інші, - опиняються у власності держави, яка ними керує і в них домінує, тим більше вони стикатимуться з труднощами в отриманні інвестицій", - вважає Райс.

В одному з поставлених нею запитань журналісти послалися на заяву "Газпрому" про те, що за кілька років ця російська компанія випередить американську корпорацію Exxon Mobil і за розміром капіталізації вийде на перше місце в світі.

"Почекаймо і подивімося, чи справді "Газпром" відповідатиме таким очікуванням", - зазначила Райс, повну стенограму інтерв`ю якої поширила в четвер прес-служба держдепартаменту США.