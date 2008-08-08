Прем'єр Грузії: мета грузинських дій - встановлення миру
08:37, 08 серпня 2008Світ
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«Головне зберігати спокій»
|Володимир Гургенідзе
«Сьогодні в країні звичайний робочий день. Ми працюємо як завжди..У цій ситуації найголовніше зберігати спокій», заявив Гургенідзе.
Глава уряду заявив, що «мета грузинських дій в зоні конфлікту - встановлення миру в регіоні». «І ми не зупинимося поки не досягнемо мети», додав Гургенідзе.
Від імені Грузії він знову висловив готовність до проведення переговорів і повторив висловлену напередодні пропозицію президента про надання широкої автономії Південній Осетії.
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