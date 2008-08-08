Південна Осетія звернулася по допомогу до Росії

Власті невизнаної республіки просять президента Росії Дмитра Медведєва і керівництво країни захистити громадян Росії, що знаходяться в Південній Осетії, і зупинити «масове кровопролиття», повідомляє Эхо Москвы

У невизнану республіку прибули перші загони добровольців з Північної Осетії. На допомогу Південній Осетії мають намір вирушити терські козаки, мобілізуються в добровольці донські козаки.

Кремль обговорює екстрені заходи щодо ситуації в Південній Осетії. "Президент Медведєв одержує повну інформацію з районів бойових дій в Південній Осетії в постійному режимі, - повідомила прес-служба Кремля, - Під керівництвом Медведєва зараз обговорюється комплекс екстрених заходів щодо повернення ситуації в Південній Осетії в мирне русло, по захисту мирного населення, що знаходиться там, з урахуванням миротворчого мандата, що є у Москви, а також захисту російських громадян і національних інтересів Росії", - сказано в повідомленні.