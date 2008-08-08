Путін: агресія Грузії одержить відповідь
10:07, 08 серпня 2008Світ
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Заява прем`єр-міністра Росії
Грузинське керівництво здійснило агресивні кроки відносно Південної Осетії, фактично почавши бойові дії, заявив сьогодні прем`єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. «Звичайно, це викликатиме дії у відповідь», - сказав Путін.
Він заявив, що країни СНД повинні зробити зусилля для припинення бойових дій з боку Грузії
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