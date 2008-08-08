Російська авіація інтенсивно бомбить села в околицях Цхінвалі – ЗМІ

Російська авіація здійснює інтенсивне бомбардування сіл, розташованих в околицях Цхінвалі, які вже контролює грузинська сторона.

Як передає агентство «Інтерпресньюс», особливо інтенсивному бомбардуванню піддається село Ксуїсі, де перебувають і грузинські журналісти.

Як повідомляв УНІАН, за даними телекомпанії "Руставі-2" на сьогоднішній ранок, кількість осетинських сіл на підступах до Цхінвалі, контрольованих грузинською стороною, становить 11.