Російська авіація інтенсивно бомбить села в околицях Цхінвалі – ЗМІ
11:22, 08 серпня 2008Світ
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Населені пункти контролює Грузія
Російська авіація здійснює інтенсивне бомбардування сіл, розташованих в околицях Цхінвалі, які вже контролює грузинська сторона.
Як передає агентство «Інтерпресньюс», особливо інтенсивному бомбардуванню піддається село Ксуїсі, де перебувають і грузинські журналісти.
Як повідомляв УНІАН, за даними телекомпанії "Руставі-2" на сьогоднішній ранок, кількість осетинських сіл на підступах до Цхінвалі, контрольованих грузинською стороною, становить 11.
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