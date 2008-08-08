Грузинські війська контролюють 60% Цхінвалі

На даний момент грузинські війська контролюють більше половини території Цхінвалі.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія-Оnline», бої йдуть в центрі міста Цхінвалі. Грузинські війська вже контролюють 60% міста.

Як раніше інформував «Грузія-Оnline», у місті залишилося багато цивільного населення, яке ховається в підвалах. Грузинська влада не має наміру переслідувати нікого, хто не чинитиме збройного опору в процесі наведення конституційного ладу.

Грузинська сторона також закликала членів бандформувань скласти зброю і гарантувала їм у такому разі повну амністію.

«Грузія-Оnline» також зазначає, що в даний момент всі села і висоти навколо Цхінвалі контролюються грузинською стороною.

Як передавав УНІАН, Грузія почала військову операцію в Південній Осетії.

Грузинські війська за підтримки авіації і артилерії вели бої на околицях Цхінвалі.