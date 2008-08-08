У Цхінвалі зруйновано республіканську лікарню, горить університет

Кореспондент агентства Інтерфакс, який знаходиться в Цхинвалі, повідомляє, що в результаті обстрілу міста зруйнована республіканська клінічна лікарня. Не виключено, що є жертви. Крім того, за даними того ж джерела, горить будівля університету. Вона розташована за 500 метрыв від штабу миротворчих сил. Кореспондент підтверджує, що бій в столиці Південної Осетії триває і носить інтенсивний характер.

ІТАР-ТАРС з посиланням на очевидців повідомляє, що до Цхінвалі увійшли грузинські танки. Вони з`явилися у всіх районах міста і ведуть вогонь по будівлях. Очевидці також повідомляють, що осетини продовжують опір і б`ють по грузинських танках з гранатометів. Повідомляється, що Зарська дорога перекрита в районі знищеного осетинського села Хетагурово. Тобто, жителі, які залишилися, вже не можуть залишити Південну Осетію. Нагадаємо, це було повідомлення ІТАР-ТАРС з посиланням на очевидців. Підтверджень з інших джерел немає.

Эхо Москвы