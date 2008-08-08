Путін не стримуватиме російських добровольців

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін, який знаходиться в Пекіні, заявив у бесіді з президентом США Джорджем Бушем, що "дуже важко утримати від поїздки до Південної Осетії численних добровольців з Росії", повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-секретаря прем`єра Дмитра Пєскова.

У відповідь на заяву Путіна, що в Південній Осетії фактично почалася війна, Буш зазначив, що війни ніхто не хоче. "Путін був задоволений відповіддю Буша", - повідомив прес-секретар російського прем`єра.

Лента.ру