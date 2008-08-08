На Цхінвалі рухається колона російських танків

Кореспондент Першого каналу в Південній Осетії повідомив в прямому ефірі з посиланням на владу невизнаної республіки, що південноосетинські війська перейшли в контрнаступ і розблоковували Зарську дорогу, що сполучає республіку з Росією. За його даними, цією дорогою рухається колона російських військ. Пізніше в ефірі були продемонстровані кадри колони російських танків, що йдуть по Зарській дорозі, повідомляє Лента.ру.

Інтенсивний артобстріл Цхінвалі, за повідомленнями південноосетинської сторони, припинився.

Раніше повідомлялося, що з Північної Осетії у бік Цхінвалі вирушила колона добровольців.

Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія не допустить безкарної загибелі своїх громадян у Південній Осетії.