На Цхінвалі рухається колона російських танків
Інформація Першого каналу
Кореспондент Першого каналу в Південній Осетії повідомив в прямому ефірі з посиланням на владу невизнаної республіки, що південноосетинські війська перейшли в контрнаступ і розблоковували Зарську дорогу, що сполучає республіку з Росією. За його даними, цією дорогою рухається колона російських військ. Пізніше в ефірі були продемонстровані кадри колони російських танків, що йдуть по Зарській дорозі, повідомляє Лента.ру.
Інтенсивний артобстріл Цхінвалі, за повідомленнями південноосетинської сторони, припинився.
Раніше повідомлялося, що з Північної Осетії у бік Цхінвалі вирушила колона добровольців.
Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія не допустить безкарної загибелі своїх громадян у Південній Осетії.