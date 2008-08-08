Саакашвілі заявляє, що Грузія збила два російські винищувачі
Міноборони РФ категорично заперечує
Грузинські збройні сили збили два російських винищувачі, які порушили повітряний простір Грузії.
Як передає сайт «Civil Georgia», про це сьогодні заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ на прес-конференції для іноземних журналістів у Тбілісі.
Але інших деталей події Президент Грузії не назвав.
Міноборони РФ категорично заперечує інформацію про те, що на території Грузії було збито російський літак
Як повідомляв УНІАН, сьогодні інформаційно-аналітичний портал «Грузія-online» розповсюдив інформацію, що, за непідтвердженими даними, один з літаків військово-повітряних сил Росії, що завдали бомбового удару по околицях грузинського міста Горі, було збито грузинською стороною.
Міністерство оборони Росії спростувало це повідомлення, назвавши його провокацією.