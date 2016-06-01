У ЗМІ КНДР похвалили кандидата в президенти США Трампа

У редакційній статті "КНДР сьогодні" вітається пропозиція Трампа про прямі переговори між ним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, пише DT.ua з посиланням на The Guardian.

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"Є багато позитивних аспектів "епатажної політики" Трампа. Він сказав, що не буде втручатися у війну між Північчю і Півднем. Хіба це не добре з точки зору Північної Кореї?", – задається питанням автор по імені Хан Йон Мук.

Також у статті схвалюється рішення Трампа вивести війська з Південної Кореї в разі перемоги на виборах президента.

Аналітики відзначають, що, хоча стаття не є офіційною заявою Пхеньяну, важко уявити, що вона з'явилася просто так і не з подачі влади Північної Кореї.

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"Це дуже впадає в очі. Звичайно, це не голос офіційного Пхеньяну, але це певне промацування владою КНДР", – заявив Айдан Фостер-Картер з Університету Лідса.

Інший аналітик Джонн Феффер з організації Foreign Policy In Focus вважає, що в Пхеньяні розраховують на те, що навіть якщо Трамп програє вибори, то його заяви "змінять політичну гру в США" і американці дещо переглянуть свої позиції щодо корейського питання.