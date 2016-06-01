Міс Туреччини отримала термін за вірш про Ердогана в соцмережі

Про це повідомляє ТСН.

Суд визнав її винною і засудив на один рік і два місяці умовного терміну.

Два роки тому, коли той ще був прем'єром, дівчина на своїй сторінці в соцмережі розповсюдила сатиричний вірш про політика.

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Красуню затримали в минулому році і лише зараз винесли вирок на підставі закону, який забороняє ображати президента.

Однак 14 місяців умовно можуть змінитися на реальний термін, якщо Буюксарач ще раз образить главу держави протягом найближчих п'яти років.

Адвокат моделі заявив, що оскаржать рішення, якщо доведеться, то і в Європейському суді з прав людини.