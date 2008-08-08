До госпіталя в Горі надійшли 150 грузинських солдатів

8 серпня десятки поранених грузинських солдатів надійшли до військового госпіталю в місті Горі, повідомляє AFP. Як зазначає кореспондент агентства, грузинські солдати розповідають, що по них завдавала ударів російська авіація під час штурму Цхінвалі.

Родичі поранених на подвір`ї госпіталю вивчають списки потерпілих. У списках близько 150 прізвищ.