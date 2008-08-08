До госпіталя в Горі надійшли 150 грузинських солдатів
18:19, 08 серпня 2008Світ
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Потрапили під удар російських літаків
8 серпня десятки поранених грузинських солдатів надійшли до військового госпіталю в місті Горі, повідомляє AFP. Як зазначає кореспондент агентства, грузинські солдати розповідають, що по них завдавала ударів російська авіація під час штурму Цхінвалі.
Родичі поранених на подвір`ї госпіталю вивчають списки потерпілих. У списках близько 150 прізвищ.
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