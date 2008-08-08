130 американських військових в Грузії чекають наказу

Міністерство оборони США веде цілодобове спостереження за ситуацією в Південній Осетії і чекає вказівок з боку Білого дому, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на представників Пентагону.

На території Грузії нині перебувають близько 130 військовослужбовців США, які беруть участь у давно започаткованій програмі навчання грузинських збройних сил, повідомила телекомпанія.

З посиланням на неназваного офіційного представника Пентагону CNN повідомила також, що, за оцінкою американського військового відомства, однією з причин дій Росії може бути прагнення Москви показати, що Грузія - нестабільна країна у зв`язку з прагненням Грузії вступити в НАТО.

Раніше в інтерв`ю телекомпанії CNN, яке він дав зі свого кабінету, президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав США й інші країни Заходу підтримати Грузію.

"Ми зазнали нападу, тому що ми хочемо бути ближче до Заходу", - заявив Саакашвілі.