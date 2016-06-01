Євросоюз: реформа Конституційного суду Польщі загрожує правосуддю

За словами першого заступника голови Єврокомісії Франса Тіммерманса, мета нинішньої заяви полягає в тому, щоб відновити діалог між польським урядом і керівництвом ЄС, передає Бі-бі-сі. Варшава повинна відповісти на послання протягом двох тижнів.

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"Незважаючи на конструктивний діалог з польською владою, що ведеться з 13 січня, криза навколо конституційного суду поки не вирішена", - йдеться в документі, розміщеному на сайті Єврокомісії.

У відомстві зазначають, що Польща досі не вжила конкретних заходів, на яких наполягало керівництво ЄС.

Реформа суду була ухвалена польською владою в кінці 2015 року. Згідно з новими правилами, для винесення рішення за нього повинні проголосувати дві третини з усіх суддів. При цьому як мінімум 13 суддів повинні бути присутніми на засіданні.

Крім того, реформа наділяє парламент правом усувати суддів конституційного суду від посад, а президента і мін'юст – правом скаржитися на суддів, одночасно позбавляючи суд права визнавати президента країни нездатним виконувати свої обов'язки.

Рада Європи заявляв, що реформа суттєво ускладнить процес розгляду скарг конституційним судом і призведе до збільшення терміну винесення рішень по них.