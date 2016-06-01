Влада Туреччини ввела візи для російських далекобійників

Як повідомило видання Hurriyet керівник Міжнародної асоціації вантажоперевізників Фатіх Шенер, 1 червня набуло чинності рішення про введення віз для російських далекобійників, які перетинають турецький кордон, передає РБК. Він пояснив це принципом взаємності і проблемами, з якими стикаються турецькі водії.

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За словами Фатіха Шенера, Анкара довгий час не вводила візовий режим відносно росіян, хоча Москва обмежила в'їзд турецьким громадянам ще на початку року. Рішення ввести візи для далекобійників він пояснив черговим посиленням прикордонного контролю щодо турецьких товарів, а також складнощами, з якими стикаються водії, яким доводиться використовувати альтернативний маршрут через Каспійське море.

При цьому Фатіх Шенер висловив надію, що Туреччина і РФ повернуться до безвізового режиму, який існував до кінця 2015 року.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною і Росією погіршилися після того, як турецький винищувач збив російський Су-24, що виконував бойове завдання в Сирії, а пілот, який катапультувався, був убитий.