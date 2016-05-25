Росія відкладає нанесення авіаударів у Сирії

Про це заявив офіційний представник військового відомства РФ Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

За його словами, за останні кілька діб в російський центр примирення в Сирії надійшло близько десятка звернень від керівництва збройних формувань у різних провінціях, насамперед Алеппо і Дамаск, з проханням не наносити ударів до завершення розмежування.

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"Більше того, окремі з них готові надати координати і межі контрольованих ними районів після повного витіснення звідти терористів і подальшого виключення провокаційних обстрілів з даних сирійських територій населених пунктів і позицій урядових військ. З урахуванням цього прийнято рішення щодо продовження терміну роботи з окремими збройними формуваннями щодо їх приєднання до режиму припинення бойових дій, розмежування з терористами і точного визначення підконтрольних їм районів до початку нанесення ударів по позиціях бойовиків", - сказав Конашенков.

Як відомо, в Сирії з 27 лютого діє режим припинення вогню. Він не поширюється на терористичні угрупування "Ісламська держава" і "Джебхат ан-нусра", а також на інші формування, визнані терористичними Радою Безпеки ООН.