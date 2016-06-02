У Путіна "не знають" про посилення угруповання російських військ на кордоні з Білоруссю

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков сказав журналістам у Москві.

"Мені про це нічого не відомо. Але, знаєте, говорити про посилення якогось угруповання на кордоні з Білоруссю - це було б, напевно, великим перебільшенням. Напевно, мої колеги в Міністерстві оборони зможуть пояснити вам пересування тих чи інших підрозділів. Але сама постановка питання - посилення на кордоні з Білоруссю - мені здається абсурдною", - сказав Пєсков у відповідь на запитання про те, чи приймав президент РФ Володимир Путін якісь рішення з цього приводу.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ, Росія, за деякими даними, стягує війська до білоруського кордону. Про це повідомляє група волонтерів, які займалися розслідуваннями про ситуацію в Криму, на Донбасі та в Сирії.

Висновок про перекидання збройних сил зроблено на основі аналізу соціальних мереж. З відкритих джерел фахівці з'ясували, що в Брянській області повинні найближчим часом з'явитися два військові об'єкти. Днями в Клинці з Єкатеринбурга на постійну дислокацію перевели 28-у окрему мотострілецьку бригаду. Фотографії ешелонів з військовою технікою викладали місцеві жителі. Перекидання має завершитися до жовтня, стверджує портал InformNapalm.

Як повідомляє NEWSru.com з посиланням на волонтерів, "значний бойовий досвід уральська бригада отримала в ході російської військової агресії проти України та Сирії". Після передислокації зростає загроза "кримського сценарію" в Білорусі. У Мінську інформацію про стягання російських військ до кордону коментувати відмовилися.

Реакції від російського Міністерства оборони поки що не було.

У Міноборони РФ у період активних бойових дій на Донбасі заявляли про перекидання підрозділів до кордону з Білоруссю і Україною.