У Південній Осетії загинули двоє журналістів (фото)

У зоні грузино-осетинського конфлікту загинули журналісти Олександр Климчук і Григол Чихладзе. Вони ввійшли до Південної Осетії з грузинськими військами, розповів кореспондент журналу "Російський Newsweek" Орхан Джемаль в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

Олександр Климчук (на фото справа) - керівник фотоагентства Caucasus Press Images. У різний час працював в газетах "Комсомольская правда" і "Московский комсомолец", співпрацював з агентствами ІТАР-ТАРС, Photoexpress і EPA. Фотографії Климчука публікувалися в журналі Newsweek, газетах The New York Times і Le Monde.

Григол (Гіга) Чихладзе, судячи з короткої довідки на сайті Caucasus Press Images, активно співпрацював з агентством, а також з американськими і європейськими засобами масової інформації.