У Швейцарії відбудеться референдум стосовно щомісячної виплати всім громадянам по 2 тисячі євро

Голосування призначене на 5 червня 2016 року, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газету Independent.

Ініціатива передбачає, що кожний мешканець країни отримуватиме щомісяця 2,5 тис. франків (близько 2 тис. 250 євро) незалежно від того, працює він чи ні. Для дітей сума виплат становитиме 625 франків (близько 560 євро).

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Повідомляється, що Швейцарії для переведення всіх громадян на безумовний дохід необхідно буде більш як 200 млрд франків на рік. Влада країни планує взяти 150 млрд франків з податкових надходжень і 55 млрд з фондів соціального страхування.

Як свідчать дані опитування інституту Demoscope, у разі прийняття цієї норми, більшість швейцарців продовжать працювати. Між тим, згідно з результатами соцопитування, 56% вважають, що ініціатива не буде схвалена.