Місто Алеппо знову зазнало авіаударів

Як повідомляють інформагенції з посиланням на рятувальників, з-під уламків зруйнованих будинків у різних районах міста були витягнуті тіла щонайменше 20 людей, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЗа сирійське місто Алеппо розгорнулися запеклі бої - ЗМІСирійські ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапили і ті райони міста, які контролюються військами режиму Башара Асада.

Алеппо, колишня комерційна столиця Сирії, розділена на дві половини: східну частину міста контролюють сили опозиції, а західна - підконтрольна військам президента Сирії Башара Асада.

Протягом останніх кількох тижнів його війська завдавали контрольованим опозицією територіям авіаударів і артобстрілів, незважаючи на укладену в лютому угоду про припинення бойових дій.