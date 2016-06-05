Місто Алеппо знову зазнало авіаударів
За деякими повідомленнями з Сирії, утримувані сирійською опозицією райони міста Алеппо зазнали авіаударів.
Як повідомляють інформагенції з посиланням на рятувальників, з-під уламків зруйнованих будинків у різних районах міста були витягнуті тіла щонайменше 20 людей, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожЗа сирійське місто Алеппо розгорнулися запеклі бої - ЗМІСирійські ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапили і ті райони міста, які контролюються військами режиму Башара Асада.
Алеппо, колишня комерційна столиця Сирії, розділена на дві половини: східну частину міста контролюють сили опозиції, а західна - підконтрольна військам президента Сирії Башара Асада.
Протягом останніх кількох тижнів його війська завдавали контрольованим опозицією територіям авіаударів і артобстрілів, незважаючи на укладену в лютому угоду про припинення бойових дій.